Pekin'de Şiddetli Hava Koşulları Önlemleri - Son Dakika
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Pekin'de Şiddetli Hava Koşulları Önlemleri

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Pekin'de etkili rüzgar ve sağanak nedeniyle turistik alanlar kapatıldı, otobüs seferleri durduruldu.

Çin'in başkenti Pekin'de etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle alınan önlemler kapsamında, turistik alanlar ziyarete kapatıldı ve bazı toplu taşıma seferlerine ara verildi.

Xinhua ajansının haberine göre, şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu Pekin'de yetkililer, kent sakinlerinin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için bazı önlemler aldı.

Yetkililer, kent genelinde 151 turistik ve 157 kamp alanının ziyarete kapatıldığını, Pekin'in kırsal bölgelerindeki 4 binden fazla konaklama tesisinin faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle 250 otobüs güzergahında seferlere ara verilirken, turistik tekne seferleri de askıya alındı.

Sel ve heyelanların yaşanabileceği dağlık kesimlerde ikamet edenler ile bakım merkezlerinde kalan 5 binden fazla yaşlı güvenli bölgelere tahliye edildi.

Çin'de Dolphin Tayfunu'nun etkisinin zayıflamasına rağmen ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede alarm verilmişti.

Ayrıca tayfunun etkili olduğu Cıciang, Şanghay ve Fucien'de 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.

Pekin'de ise dün şiddetli yağışlar nedeniyle 2. seviye sel acil durum planı devreye sokulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pekin'de Şiddetli Hava Koşulları Önlemleri - Son Dakika

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