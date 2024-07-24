Pekin'de Şiddetli Yağmur: Doğal Alanlar Kapatıldı, İnşaat Çalışmaları Durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pekin'de Şiddetli Yağmur: Doğal Alanlar Kapatıldı, İnşaat Çalışmaları Durdu

Çin'in başkenti Pekin'de şiddetli yağmur nedeniyle doğal alanlar ziyarete kapatıldı, inşaat çalışmaları durduruldu ve binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yerel meteoroloji yetkilileri tarafından ilan edilen turuncu alarm ile bölge sakinleri ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Yağışların 26 Temmuz akşamına kadar devam etmesi bekleniyor. Pekin Acil Durum Yönetim Bürosu, yaklaşık 20 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve doğal alanların girişe kapatıldığını duyurdu.

24.07.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in başkenti Pekin'de şiddetli yağmur nedeniyle doğal alanlar ziyarete kapatıldı, inşaat çalışmaları durduruldu ve binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, yerel meteoroloji yetkilileri, başkenti etkisi altına alan sağanak için "turuncu alarm" ilan etti. Bölge sakinleri şiddetli rüzgarlar, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Yağışların 26 Temmuz akşamına kadar sürmesinin beklendiğini aktaran yetkililer, kent sakinlerine açık hava faaliyetlerinden ve toprak kayması riski nedeniyle dağlık bölgelere seyahat etmekten kaçınmayı tavsiye etti.

Pekin Acil Durum Yönetim Bürosundan yapılan açıklamada da yaklaşık 20 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, başkent genelindeki 161 doğal alanın girişe kapatıldığı ve 3 bin 800 inşaat alanındaki çalışmaların durdurulduğu kaydedildi.

Çin'in 4 aşamalı fırtına uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.

Kaynak: AA

Pekin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pekin'de Şiddetli Yağmur: Doğal Alanlar Kapatıldı, İnşaat Çalışmaları Durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 22:27:28. #1.12#
SON DAKİKA: Pekin'de Şiddetli Yağmur: Doğal Alanlar Kapatıldı, İnşaat Çalışmaları Durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement