Pekin'de Şiddetli Yağmur: Doğal Alanlar Kapatıldı, İnşaat Çalışmaları Durdu

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Çin'in başkenti Pekin'de şiddetli yağmur nedeniyle doğal alanlar ziyarete kapatıldı, inşaat çalışmaları durduruldu ve binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, yerel meteoroloji yetkilileri, başkenti etkisi altına alan sağanak için "turuncu alarm" ilan etti. Bölge sakinleri şiddetli rüzgarlar, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Yağışların 26 Temmuz akşamına kadar sürmesinin beklendiğini aktaran yetkililer, kent sakinlerine açık hava faaliyetlerinden ve toprak kayması riski nedeniyle dağlık bölgelere seyahat etmekten kaçınmayı tavsiye etti.

Pekin Acil Durum Yönetim Bürosundan yapılan açıklamada da yaklaşık 20 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, başkent genelindeki 161 doğal alanın girişe kapatıldığı ve 3 bin 800 inşaat alanındaki çalışmaların durdurulduğu kaydedildi.

Çin'in 4 aşamalı fırtına uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.