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Pekin'de yoğun kar yağışı nedeniyle metro trenleri çarpıştı - Son Dakika
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Pekin'de yoğun kar yağışı nedeniyle metro trenleri çarpıştı

Çin'in başkenti Pekin'de yoğun kar yağışı nedeniyle iki metro treni çarpıştı. Kazada 515 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Pekin\'de yoğun kar yağışı nedeniyle metro trenleri çarpıştı
15.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:14
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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çin'in başkenti Pekin'de iki metro treninin çarpışmasında yaralanan 515 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın Pekin'in batı kısmında Changping metro hattının yer üstündeki bölümünde meydana geldiğini açıkladı.

Acil sağlık personeli, polis ile ulaştırma ekiplerinin olaya müdahale ettiği ve tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

Kar yağışıyla kayganlaşan raylarda öndeki metro treninin otomatik fren sisteminin devreye girmesiyle iki trenin çarpıştığı kazada yaralanan 515 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Yaralılardan 25'inin müşahede altına alındığı ve 67'sinin de tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Yoğun kar yağışı, şehirde bazı tren seferlerinin askıya alınmasına ve okulların kapanmasına neden oldu.

Kaynak: AA
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