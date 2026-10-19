Pekin nüfusunun 10 yıl içinde yaklaşık üçte birinin 60 yaş üstü olması bekleniyor - Son Dakika
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Pekin nüfusunun 10 yıl içinde yaklaşık üçte birinin 60 yaş üstü olması bekleniyor

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Pekin'de 60 yaş ve üstü nüfus 2025 sonunda 5,29 milyona ulaştı ve kent nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Kentte bu oranın 10 yıl içinde üçte bire çıkacağı öngörülürken yönetim, en düşük emekli maaşının artırılması dahil yaşlılara yönelik tedbirler planlıyor.

Çin'de başkent Pekin'in nüfusunun yaklaşık üçte birinin 60 yaş ve üstü olacağı tahmin ediliyor.

Beijing Daily'nin haberine göre, 2025 yılı sonu itibarıyla 60 yaş ve üstü vatandaşların sayısı 5,29 milyona ulaştı.

60 yaş ve üstü nüfus, şehir nüfusunun yaklaşık 4'te 1'ini oluştururken, bu oranın 10 yıl içinde 3'te 1'e çıkacağı öngörülüyor.

Şehir yönetimi, en düşük emekli maaşının artırılması dahil yaşlı nüfusu desteklemeye yönelik tedbirler planlıyor.

2022'den itibaren 4 yıldır azalan Çin ana karasındaki nüfus, 2025'te 1 milyar 404 milyon 890 bine gerilemişti.

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında, "çalışma çağında" olarak tanımlanan 16 ila 59 yaşındakiler 851,36 milyonla nüfusun yüzde 60,6'sını, 60 yaş ve üzerindekiler ise 323,38 milyon ile nüfusun yüzde 23'ünü oluşturuyor.

Uzun vadeli demografik değişim

Analistlere göre Çin, nüfusunun giderek yaşlanacağı, çalışma çağındaki nüfusun payının giderek daralacağı uzun vadeli bir demografik değişime girmiş görünüyor.

Nüfus artışının 2016'dan bu yana yavaşladığı Çin'de 2022'de ilk kez ülke nüfusu azalmıştı. Doğum oranı 2025'te binde 5,63 ile ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Çin hükümeti, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarmış, ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti.

Aileleri çocuk yapmaya teşvik etmeye yönelik politikalara rağmen ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller çocuk yapma konusunda tereddüt yaşıyor.

Nüfus azalmasının, yaşlanmayla birlikte gelecekte Çin'in iş gücü potansiyelinde azalmaya yol açacağı, bunun ekonomiye etkilerinin hissedileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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