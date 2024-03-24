Ege bölgesi ve sulak alanlara doğru göç eden pelikan sürüsü, Bursa'nın üzerinden geçti.
Sulak alanları ve zengin beslenme alanlarıyla göçmen kuşların önemli barınma ve üreme alanlarından olan Türkiye, havaların ısınmasıyla farklı türlerde kanatlı misafirlerini ağırlamaya başladı.
Göçlerini sürü halinde yapan birbirinden renkli göçmen kuşlar gökyüzünü renklendirirken, simetrik düzende uçmaları da dikkati çekiyor.
İftara yakın saatlerde Bursa'nın üzerinden geçen pelikan sürüsü de vatandaşların meraklı bakışları altında Manyas Gölü ve Ege bölgesi yönünde uçtu.
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