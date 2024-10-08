Pelin Karaca\'nın Katili Tutuklandı

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TUTUKLANDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Pelin Karaca'yı öldürüp, Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğünü itiraf eden Ali Uysal (37), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uysal, ifadesinde, "Pelin ile gezmeye gitmiştik, arabanın önündeydi, araba hareket etti. Pelin altında kaldı, korktum, gömdüm" dedi.

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),