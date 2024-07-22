Pelosi, Biden'ın çekilmesini destekledi, Harris konusunda sessiz kaldı - Son Dakika
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Pelosi, Biden'ın çekilmesini destekledi, Harris konusunda sessiz kaldı

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesini desteklediğini açıkladı. Pelosi, Biden'ın vizyonu ve liderliğini övdü ancak Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Benzer şekilde, eski ABD Başkanı Barack Obama da Harris'e değinmedi.

22.07.2024 01:03
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NEW Demokrat Parti'nin etkili isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından, Harris konusunda sessiz kaldı.

Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biden her zaman ülkeyi öncelikli tutan bir vatanseverdir." ifadesini kullandı.

Biden'ın vizyonu, değerleri ve liderliğinin kendisini Amerikan tarihindeki en önemli başkanlardan biri yaptığını vurgulayan Pelosi, kendisine minnettar olduğunu kaydetti.

Pelosi, "Tanrı Amerika'yı Biden'ın iyiliği ve mükemmelliğiyle kutsadı." ifadesine yer verirken, Harris'e ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da yaptığı açıklamada Harris'e değinmemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pelosi, Biden'ın çekilmesini destekledi, Harris konusunda sessiz kaldı - Son Dakika

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