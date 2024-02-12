Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan asker için başsağlığı - Son Dakika
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Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan asker için başsağlığı

Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan asker için başsağlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğunu açıkladı. Şehit askere Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile millete başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunuldu.

12.02.2024 00:27
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in, meydana gelen araç kazası sonucu şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

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