Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan asker Enver Yaman\'ın ailesine acı haber ulaştı

PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın (31) acı haberi, memleketi Niğde'deki ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman şehit oldu. Yaman'ın şehadet haberi, Edikli beldesindeki ailesine Garnizon Komutanı Vekili Binbaşı Cengiz Yoldaş ve Vali Yardımcısı Mutlu Elmalı tarafından verildi. Şehidin acı haberini alan annesi Hatice ve babası Durmuş Yaman'ı, askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Sabiye Yaman ile evli olan Enver Yaman'ın, Kübra (10) ve Göktuğ (3) isminde 2 çocuğu olduğu belirtildi.

Şehidin cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Edikli Beldesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.