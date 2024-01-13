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Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine şehadet haberleri ulaştırıldı - Son Dakika
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Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine şehadet haberleri ulaştırıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailelerine ulaştırıldı. Şehit ailelerinin yaşadıkları mahallelere Türk bayrakları asıldı.

Irak\'ta Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerlerin ailelerine şehadet haberleri ulaştırıldı
13.01.2024 - 02:52,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailelerine ulaştırıldı.

Şehit Özdemir'in şehadet haberini Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesine Kaymakam Fatih Çelikkaya, Şehit Gülmez'in şehadet haberini de Göksun ilçesindeki ailesine Kaymakam Ömer Faruk Duman verdi.

Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı.

Şehit ailelerinin yaşadıkları mahallelere Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: AA
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