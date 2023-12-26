 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi

Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu (25), memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi
26.12.2023 - 14:11,
Abone Ol

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu (25), memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan evli ve 2 çocuk babası Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi, dün akşam memleketi Sinop'a getirildi. Şehidin cenazesi, Sinop Havalimanı'nda karşılandıktan sonra Boyabat Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Şehit Erenoğlu için bugün Boyabat Hükümet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1 YIL ÖNCE GAZİ OLMUŞTU

Baba Tuncay, anne Sabriye ve eşi Zeynep Erenoğlu törende güçlükle ayakta durabildi. Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp, gazi olduğu ve tedavisi sonrası yeniden göreve koştuğu öğrenildi. Şehit Erenoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yeşilyurt-Sarıağaççayırı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Piyade, Sinop, Irak, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi - Son Dakika


13:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:21
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Özerklik' çıkışına sert yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40
2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı

Son Dakika
13:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:21 Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02 Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54 Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25 Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 14:35:23. #1.12#
SON DAKİKA: PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement