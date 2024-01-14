 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
PENÇE Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

PENÇE Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez toprağa verildi

PENÇE Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, doğum gününe 3 gün kala memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ailesi, yetkililer ve vatandaşların katıldığı törenle Hacıkodal Mezarlığı'na götürüldü. Şehit Gülmez'in 3 gün sonra kutlayacağı doğum günü ise gözyaşları arasında geride kaldı.

PENÇE Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez toprağa verildi
14.01.2024 - 15:11,
Abone Ol

PENÇE Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (23), doğum gününe 3 gün kala memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Emrullah Gülmez'in Türk bayrağına sarılı tabutu hastane morgundan alındıktan sonra ilk olarak Hacıkodal Mahallesi'ndeki baba ocağına görütüldü. Burada dua edlip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı tören için Hacıkodal Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki Erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Hasan Gülmez'in güçlükle ayakta durduğu törende imamın helallik almasının ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Emrullah Gülmez'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Hasan-Durdane Gülmez çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü olan Emrullah Gülmez, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2021'in Eylül ayında katıldı. Bekar olan Gülmez, şehit olmasaydı 3 gün sonra 17 Ocak'ta doğum gününü kutlayacaktı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Piyade, Baba, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENÇE Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez toprağa verildi - Son Dakika


15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55
İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42
Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı

Son Dakika
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 16:24:26. #1.13#
SON DAKİKA: PENÇE Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement