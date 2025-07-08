Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin\'in cenazesi Sultangazi\'de defnedildi

Ataberk KURT/ Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama ve tarama görevi sırasında mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) cenazesi Sultangazi'de yaşadığı evden alınarak camiye götürüldü.

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama ve tarama görevi sırasında mağarada metan gazından şehit oldu. Ahmet Gültekin için ailesinin yaşadığı Sultangazi'deki evin önünde helallik alındı. Yakınları ve komşuları evin önünde kalabalık oluşturdu. Helallik alınmasının ardından mahalle sakinleri ve yakınları araçlarla Ataköy 5. Kısım Camii'ndeki cenaze törenine gitti. Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) cenazesi Sultangazi'de yaşadığı evden alınarak camiye götürüldü.