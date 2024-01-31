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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine şehadet belgesi teslim edildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine şehadet belgesi teslim edildi

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen\'in ailesine şehadet belgesi teslim edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine şehadet belgesi verildi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit Delen'in ailesini ziyaret ederek, vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna canını feda eden şehitlerin ailelerinin en değerli emanet olduğunu belirtti.

31.01.2024 12:26
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, evinde ziyaret ettiği şehit Delen'in babası Bayram ve annesi Zeynep Delen ile bir süre görüştü.

Şehit ve gaziler sayesinde vatan topraklarında özgürce yaşadıklarını aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Bu toprak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesinde ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde huzurlu yaşıyoruz. Vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna canını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizin ailesi en değerli emanetimizdir. Devletimiz, milletimiz ve bizler her zaman yanınızdayız."

Kumbuzoğlu, daha sonra 13 Ocak'ta, şehit olan Delen'in ailesine şehadet belgesini takdim etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine şehadet belgesi teslim edildi - Son Dakika
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