Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un ailesine acı haber

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde görev yaparken yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın (30) acı haberi, Muş'taki ailesine ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın şehit olduğu haberi, Muş merkeze bağlı Tandoğan köyünde yaşayan ailesine verildi. Annesi Naile Bayam'ın yaşadığı eve Türk bayrakları asılırken, Kızılay da evin bahçesine taziye çadırı kurdu. Şehidin babası Ferzende Bayam'ın hayatını kaybettiği, şehidin de bir süre önce soyadını değiştirdiği öğrenildi.

Diğer yandan Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın cenazesi, yarın öğle namazı sonrası köyünde toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,