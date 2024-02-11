PENÇE-Kilit Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen\'in kardeşi doğum yaptı

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PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) kardeşi Büşra Aslan (29), ağabeyinin doğum gününde bir bebek dünyaya getirdi. Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, şehit kardeşini hastanede ziyaret edip, tebrik etti.

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Delen'in hamile kardeşi Büşra Aslan, bugün, şehit kardeşinin doğum gününde anne oldu. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve eşi Canan Kumbuzoğlu da 'Elzem Meva' adını verdiği kız çocuğunu dünyaya getiren Büşra Aslan'ı, hastaneye ziyaret etti. Vali Kumbuzoğlu, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bir ay önce şehadete kavuşan şehidimiz Gökhan Delen'in yeğeni bugün dünyaya geldi. Şehidimiz Gökhan Delen ile yeğeni Elzem Meva'nın da doğum günleri bugün. İnşallah şehidimizin minik yeğeni dayısı gibi vatana millete hayırlı bir birey olur. Kendisine hayırlı bir ömür diliyorum. Ay yıldızın gölgesinde ömrü bereketli olsun" dedi. (DHA)