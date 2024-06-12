Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.