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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlerin Kullandığı Mağarada Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlerin Kullandığı Mağarada Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilenler arasında makineli tüfekler, piyade tüfekleri, el bombaları, mühimmatlar, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve iletişim ekipmanları bulunuyor.

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlerin Kullandığı Mağarada Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
02.01.2024 - 15:44,  Güncelleme: 15:46
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MSB: Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler ise şöyle: "1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 200 adet el bombası, 560 adet doçka makineli tüfek mühimmatı, 7500 adet 7.62 mm mühimmat, 1500 adet 5.56 mm mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan devreler, kablolar ve ateşleme düzenekleri, 39 adet AK-47 şarjörü, 4 adet Dragunov şarjörü, 10 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet dürbün, 5 adet termal silah dürbünü, 2 adet sabit telefon, 1 adet kamera kayıt cihazı, 5 adet Yaesu telsiz, 1 adet Yaesu telsiz batarya, 1 adet sabit merkez Yaesu telsizi, 2 adet 15vat invertör (akım düzenleyici), 3 adet dalgıç seti, 6 adet oksijen tüpü, 1 adet hücum çantası, 5 adet şarjörlük, muhtelif yaşam malzemeleri"

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlerin Kullandığı Mağarada Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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