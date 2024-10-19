Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde devam eden arama tarama ve keşif gözetleme faaliyetlerine ilişkin görüntüler paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca operasyon bölgesinden görüntüler de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Pençe-Kilit Operasyonu Görüntüleri Paylaşıldı - Son Dakika
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