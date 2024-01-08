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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terör örgütü PKK ile mücadele devam edecek.

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda 2 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
08.01.2024 - 14:10,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA
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Irak, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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