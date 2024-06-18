Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.
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