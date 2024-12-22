Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mağarada Silah ve Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mağarada Silah ve Malzemeler Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda Mağarada Silah ve Malzemeler Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen malzemeler arasında termobarik lav silahı, AK-47 tüfekleri ve çeşitli yaşam malzemeleri yer alıyor.

22.12.2024 16:28  Güncelleme: 16:29
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir mağarada, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilenler şu şekilde: 1 termobarik lav silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 6 şarjörü, 553 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 termal şemsiye, 4 savunma ile 2 taarruz el bombası, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve fünyeler, 1 M-16 piyade tüfeği dipçiği, 1 fotoğraf makinesi, 2 kindle, 3 radyo, 1 telefon, 1 gaz maskesi, alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatta aküler, kesintisiz güç kaynağı, 2 adet 2,5 kilovat jeneratör, örgütsel dokümanlar, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mağarada Silah ve Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika

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