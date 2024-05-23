Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan güvenlik korucusuna başsağlığı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlık tarafından paylaşılan mesaj şöyle:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu güvenlik korucusu Yahya Yıldız şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."
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