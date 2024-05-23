Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan güvenlik korucusuna başsağlığı - Son Dakika
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Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan güvenlik korucusuna başsağlığı

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan güvenlik korucusuna başsağlığı

İçişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

23.05.2024 12:06
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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından paylaşılan mesaj şöyle:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu güvenlik korucusu Yahya Yıldız şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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