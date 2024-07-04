Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan istihkam uzman çavuşun kimliği açıklandı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki saldırıda istihkam uzman çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta istihkam uzman çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta İs.Uzm.Çvş. Cebrail Acar şehit olmuştur. Temas esnasında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.