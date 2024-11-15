Pençe-Kilit'te Terörist Mühimmatı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit'te Terörist Mühimmatı Ele Geçirildi

Pençe-Kilit\'te Terörist Mühimmatı Ele Geçirildi

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

15.11.2024 15:05
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler şu şekilde: 1 adet RPG-7 roketatar, 12 adet el bombası, 14 adet AK-47 piyade tüfeği ve 4 adet şarjör, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 4 adet şarjör, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet MG-3 makineli tüfek, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve mühimmatı, 12 adet havalı tüfek ve çok miktarda saçma, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, çok sayıda Doçka makineli tüfek mühimmatı ve 5.56 mm'lik mühimmat, 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmat şeridi, muhtelif piyade tüfeği parçaları" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

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