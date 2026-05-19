Pencereden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pencereden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

19.05.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde pencereden düşen 70 yaşındaki Fethi Özen yaşamını yitirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde evinin penceresini silerken beton zemine düşen 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Muratbey Mahallesi 3539. Sokak'taki bir sitede ikamet eden ve eşine cam silme işinde yardımcı olmak amacıyla pencereye çıkan Fethi Özen (70), beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Özen'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Özen'in eşini ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pencereden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Umut Akyürek’in “TikTok kapatılsın“ çıkışına Yeşim Salkım’dan destek Umut Akyürek'in "TikTok kapatılsın" çıkışına Yeşim Salkım'dan destek
Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
Cenk Eren’den çok tartışılacak “çocuksuz uçuş“ önerisi Cenk Eren'den çok tartışılacak "çocuksuz uçuş" önerisi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
18:09
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
18:02
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü
Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 18:52:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Pencereden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.