Pendik'te 14 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü operasyonla yakalandı

İstanbul Pendik'te, hakkında 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "silahla tehdit", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "kasten öldürme" suçlarından hakkında 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y'nin (32), Kurtköy Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.Y'yi kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.