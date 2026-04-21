Pendik'te 8 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
Pendik'te 8 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

21.04.2026 13:02
Park halindeki araçların arasından yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı, hastaneye kaldırıldı.

PENDİK'te park halindeki araçların arasından yola fırlayan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.20 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Timurlenk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halindeki otomobillerin arasından yola fırlayan 8 yaşındaki çocuğa, seyir halindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavisi yapılan çocuk 2 saat sonra taburcu edilerek evine gönderildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

'ÇOCUK HIZLA ARADAN ÇIKMIŞ'

Kazayı gören Abdullah Aslantaş, "Arkadaşlarla burada oturuyorduk. Birden bir ses duyduk. Baktık, araç çocuğa çarpmış. Çocuğun hızla aradan çıktığını söylediler. Araç da biraz hızlıydı sanırım, duramayıp çocuğa çarptı. Çocuğun kafasında kan vardı ama ne şekilde yaralandığını bilmiyorum. Ambulans ve polis geldi, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı" dedi.

KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta park halindeki otomobillerin arasından yola koşarak çıkan çocuğa seyir halindeki otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Pendik, Güncel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
