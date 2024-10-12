Pendik'te Abart Egzoza 51 Bin Lira Ceza

Güncel

Pendik'te abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren 3 aracın sürücüsüne toplamda 51 bin 743 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Pendik Yenişehir ve Çınardere mahallelerinde yaptıkları denetim sırasında yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık veren 3 aracı durdurdu.

Abart egzoz kullanılan araçların sürücüleri S.D, T.S. ve A.D'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması", "araçlar üzerinde yapılan teknik değişikliği tescil belgesine işletmemek", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak" maddelerinden toplam 51 bin 743 lira para cezası uygulandı.