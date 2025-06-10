Pendik'te Bıçakla Tehdit Eden Çocuk Gözaltında

Pendik'te bir kişiyi bıçakla tehdit ederek darbeden çocuk şüpheli gözaltına alındı.

Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde 7 Haziran'da bankta oturan E.İ, tanımadığı 3 kişi tarafından bıçakla tehdit edildi. Şüpheliler, daha sonra darbettiği E.İ'nin tespihini de gasbederek kaçtı.

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan kamera incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda kimliği tespit edilen çocuk şüpheli E.Ç. gözaltına alındı.

E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen diğer çocuk şüpheliler E.Y. ve Y.A'yı yakalama çalışması sürüyor.