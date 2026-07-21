Pendik'te Direksiyon Kontrolü Kaybedildi, Araç Dereye Düştü - Son Dakika
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Pendik'te Direksiyon Kontrolü Kaybedildi, Araç Dereye Düştü

Pendik\'te Direksiyon Kontrolü Kaybedildi, Araç Dereye Düştü
21.07.2026 19:18
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Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düştü, sürücü yaralandı.

PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düştü. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Kurtköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri kırarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dereye düşen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kaza ilişkin inceleme başlattı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Pendik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Direksiyon Kontrolü Kaybedildi, Araç Dereye Düştü - Son Dakika

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