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PENDİK'te 3 katlı binanın patlayan doğal gaz kutusu mahallede panik yarattı - Son Dakika
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PENDİK'te 3 katlı binanın patlayan doğal gaz kutusu mahallede panik yarattı

Pendik'te 3 katlı bir binanın doğal gaz kutusunun patlaması sonucu mahallede panik yaşandı. İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederken, binada oturanlar sinir krizi geçirdi. Aynı anda bir alt sokakta bulunan bir otomobilde de yangın çıktı. Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

PENDİK\'te 3 katlı binanın patlayan doğal gaz kutusu mahallede panik yarattı
05.01.2024 - 05:01,
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PENDİK'te 3 katlı binanın patlayan doğal gaz kutusu mahallede panik yarattı. İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederken evlerine girmek isteyen bina sakinleri sinir krizi geçirdi. Olay anında bir alt sokakta bulunan bir otomobilinde yanması üzerine polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi, Sultan Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın doğalgaz kutusunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlayan doğal gaz kutusu kısa sürede alevlere teslim olurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri, doğal gaz kutusunda başlayan ve binaya sıçrayan yangına müdahale ederken bu sırada bina tahliye edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken bina sakinleri sinir krizi geçirerek binaya girmek istedi. Polis ekipleri, binaya girmek isteyen vatandaşları güçlükle ikna ederek olay yerinden uzaklaştırdı.

BİR ALT SOKAKTA EŞ ZAMANLI OTOMOBİL YANGINI

Öte yandan, Sultan Ahmet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın patlayan doğal gaz kutusunda çıkan yangına müdahale edildiği sırada, bir alt sokakta park halinde bulunan 34 UD 8463 plakalı otomobilde de yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangın tüpü ile müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yakın noktalarda eş zamanlı olarak meydana gelen yangınlarda kundaklama şüphesi üzerine, bölgede bulunan çöp konteynerlerine de bakarak incelemeler yaptı. Ölüm ve yaralanmanın yaşanmadığı iki ayrı yangınla ilgili ekiplerin geniş çaplı incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: PENDİK'te 3 katlı binanın patlayan doğal gaz kutusu mahallede panik yarattı - Son Dakika
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