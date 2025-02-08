Pendik'te İki Kardeşe Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Pendik'te İki Kardeşe Silahlı Saldırı

Pendik\'te İki Kardeşe Silahlı Saldırı

Pendik'te iki kardeşin işyerlerine yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili 12 suç kaydı bulunan şüpheli Kocaeli'de yakalanarak tutuklandı.

08.02.2025 08:37  Güncelleme: 08:40
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PENDİK'te iki kardeşin iş yeri aynı gün içinde kurşunlandı. İş yerlerinden birinin kurşunlanma anı güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan Kocaeli'de yakalandı.

Olay, 5 Şubat'ta saat 23.20 sıralarında Batı Mahallesi'nde bir büfede meydana geldi. İş yerini kapatmak üzere olan Y.D. yüzü maskeli bir şüphelinin eli cebinde yaklaştığını fark etti. Şüpheli, silahını çıkardı ve tekele bir kaç el ateş etti. O sırada, Y.D. içeri koştu. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar buzdolabına isabet etti. Olay yerinden kaçan şüpheli bu sefer de Kartal Topselvi Mahallesi'nde bulunan ve sahibinin de Y.D.'nin kardeşi T.D.'nin olduğu öğrenilen bir oto galeriye silahla ateş açtı. Şüphelinin maske ile büfeye gelmesi ve silahla ateş açıp kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

PENDİK ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Pendik Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelinin 12 suç kaydı olan E.K. (28) olduğu tespit edildi. Şüpheli E.K. Kocaeli'de bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Pendik, Suç, Son Dakika

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