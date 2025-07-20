Pendik'te İki Sürücüye 11 Bin Lira Ceza

Pendik'te trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen iki sürücüye 11 bin lira ceza verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, D-100 kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen iki sürücüyle ilgili sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.
Ekipler, plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen sürücüler S.Y. ve A.K'yi yakaladı.
İki sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde trafik akışını engelleyecek davranışlarda bulunmak" ve "taşıt yolu üzerinde gereksiz duraklamak" maddelerinden toplam 11 bin lira ceza kesildi.
Ayrıca sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.
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