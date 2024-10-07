Pendik'te Kaçak Silah İmalatına Operasyon - Son Dakika
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Pendik'te Kaçak Silah İmalatına Operasyon

Pendik\'te Kaçak Silah İmalatına Operasyon

Pendik'te bir rezidansa düzenlenen operasyonda 15 milyon lira değerinde silah ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

07.10.2024 12:42
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Pendik'te bir rezidansın dubleks dairesinde kaçak silah imalatı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 milyon lira değerinde silah ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Pendik ilçesinde bir rezidansta silah imalatı yapıldığını belirlendi. Bir süre şüphelileri takip eden ekipler, çalışmaların ardından söz konusu rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonda rezidansın dubleks ve deniz manzaralı bir dairesinde silah üretimi yapıldığı görüldü. Şüphelilerin komşuların sesleri duymaması için de daireye ses yalıtımı yaptıkları belirlendi. Adreste yapılan aramalarda 15 milyon lira değerinde silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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