Pendik'te Kadın Cinayeti: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika
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Pendik'te Kadın Cinayeti: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

28.07.2025 17:50
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Rustam Atamırzaev, sevgilisi Vasılahon Usmanova'yı bıçaklayarak öldürdü. İddianame hazırlandı.

Pendik'te Özbekistan uyruklu sevgilisi Vasılahon Usmanova (47)'u bıçaklayarak öldüren Rustam Atamırzaev (47), hakkında, 'Kadına karşı Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, 18 Nisan saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova, birlikte yaşadığı sevgilisi Rustam Atamırzaev tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri, ikilinin kavga ettiğini sırada Atamırzaev'in sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi. Komşularının 'dur yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeyip kadını bıçakladıktan sonra kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan Atamırzaev, emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Nisan'da Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI KAÇAMADI, SANIK BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü, 'yaralı şahıs' ihbarı üzerine adrese polis ekiplerinin sevk edildiği, ekiplerin olay yerine vardığında Usmanova'nın bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede, Usmanova'nın evine geldiği sırada erkek arkadaşı Rustam Atamırzaev ile tartışmaya başladığı, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü kaydedildi. Sanık Atamırzaev'in eline geçirdiği bıçakla Usmanova'yı defalarca bıçakladığı, kadının, can havliyle kendisini dışarı atmasına rağmen peşinden giderek bıçaklamaya devam ettiği kaydedildi. Tanık beyanlarına da yer verilen iddianamede, Tanık Nur T. ve Nezahat G.'nin olay anına tanık olduğu, bina içinde bağırış seslerini duyduklarını aktardı. Sanığın, Usmanova'yı bıçakladıktan sonra olay yerinden site içerisinde çıkarak Merdan Sokak'tan kaçtığı aktarıldı. İddianamede, sanığın bıçaklama sırasında çevredeki kişilerin müdahalesini engellediği, tanıklardan birinin Usmanova'ya ait çantayı sanığa doğru durdurmak için attığı ve Atamırzaev'in bu çantayı alarak kaçtığı aktarıldı.

4'Ü ÖLDÜRÜCÜ TOPLAM 17 BIÇAK YARASI

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Vasılahon Usmanova'nın vücudunda 9'u delici olmak üzere toplam 17 bıçak yarası bulundu. Bunlardan 4'ünün öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Bıçağın hem kesici hem delici özellik taşıdığı, ölümün iç organ yaralanmaları ve kan kaybına bağlı gerçekleştiği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanık Rustam Atamırzaev hakkında, 'Kadına karşı Kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla nitelikli Yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianamede 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi sanık ilk kez 23 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pendik'te Kadın Cinayeti: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika

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