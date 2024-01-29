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Pendik'te kartpostallık kar manzarası - Son Dakika
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Pendik'te kartpostallık kar manzarası

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışıyla birlikte Pendik'te Aydos Ormanı bölgesi ve çevresi beyaza büründü. Oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Pendik\'te kartpostallık kar manzarası
29.01.2024 - 23:41,
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Pendik'te kartpostallık kar manzarası böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Pendik'te Aydos Ormanı bölgesi ve çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü. Oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 0 ile -2 arasında değiştiği Aydos Ormanı ve çevresi kar yağışı nedeniyle beyaz gelinliğini giydi. Pendik'te tepeye yakın binaların ise çatıları karla kaplandı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu mahalleler havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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