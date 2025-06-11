Pendik'te Kayıp Şaban Aksoy için Arama Başlatıldı

Pendik'te kendisinden haber alınamayan ve aracı Aydos Ormanı yakınında bulunan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Şaban Aksoy'dan (49) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, GPRS bulunan aracının Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak'ta park halinde olduğunu tespit etti.

Adrese giderek yedek anahtarla açtıkları araçta Aksoy'un cep telefonunu bulan aile, kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aksoy'un aracının bulunduğu alana yakın çevrede ve ormanda arama çalışması başlattı.

Şaban Aksoy'un izine rastlayamayan ekipler, gece yarısına doğru çalışmalara ara verdi.