Pendik'te, otomobilin çarptığı motosikletin, park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Pendik Sahil Yolu'nda seyreden 34 AKY 91 plakalı otomobil, 34 EEM 267 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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