Pendik'te makas atarak kazaya yol açan sürücüye 90 bin TL ceza kesildi

İstanbul'un Pendik ilçesinde makas atarak başka bir aracın kazaya karışmasına neden olan sürücüye 90 bin lira ceza uygulandı, sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 7 Eylül'de Sanayi Mahallesi Bağlantı Yolu'nda makas atarak ilerleyen sürücünün başka bir aracın kazaya karışmasına neden olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmada kimliği tespit edilen 22 yaşındaki O.Y.D. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" maddesi kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

O.Y.D'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

Şüpheli hakkında "taksirle yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.