Pendik\'te Motosiklet Kazası

Hiba KARGI/ -PENDİK'te kamyonetin sağından geçmek isteyen motosikletli ikinci sıraya park edilen otomobile çarparak yola savruldu. Arkasından gelen diğer motosikletlinin de karıştığı kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan kamyonetin sağından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, ikinci sıraya park edilen otomobile çarptı. O sırada aynı istikamette ilerleyen bir başka motosiklet ise kaza nedeniyle yola savrulan motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle iki sürücüyola savrularak hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları sürücüleri hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

İki motosiklet sürücüsünün karıştığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin sağından geçmeye çalışan motosikletin park halindeki otomobile çarptığı, ardından başka bir motosikletin de kazaya karışarak iki sürücünün yola savrulduğu görülüyor.