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Pendik'te okul tuvaletinde bıçaklanan 9. sınıf öğrencisi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te okul tuvaletinde bıçaklanan 9. sınıf öğrencisi yaralandı

Pendik'teki bir lisede, 9. sınıf öğrencisi Sude Naz S. tuvalette bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan öğrenci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

29.12.2023 - 13:49,  Güncelleme: 13:52
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PENDİK'te okul tuvaletinde bıçaklanan 9. sınıf öğrencisi Sude Naz S. yaralandı.

Olay, saat 08.30'da Pendik'teki lisede meydana geldi. İddiaya göre ders zilinin çalmasıyla öğrenciler okula girdi. 9. sınıf öğrencisi Sude Naza S. de sınıfa girmeden önce tuvalete girdi. Sude Naz S. tuvalette, yine 9'uncu sınıfta okuduğu öğrenilen kız öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan Sude Naz S. can havliyle kendini koridora attı. Öğrencinin yaralandığını gören okul görevlileri ve öğretmenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Sude Naz S.'ye okulda yaptıkları ilk tedavinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencinin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik\'te okul tuvaletinde bıçaklanan 9. sınıf öğrencisi yaralandı
Kaynak: DHA
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Pendik, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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