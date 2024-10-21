Pendik'te düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, 4 ruhsatsız silah ile kurşun geçirmez yelek ele geçirildi.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavakpınar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Baskında S.D. isimli zanlı gözaltına alındı, ikamette yapılan aramada 4 ruhsatsız silah ve balistik çelik yelek ele geçirildi.
Zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Operasyon: 4 Ruhsatsız Silah ve Yelek Ele Geçirildi - Son Dakika
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