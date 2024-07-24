Pendik\'te Otomobil Bariyerlere Çarptı, Sürücü Kaçtı

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PENDİK'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak alt yola düştü. Kaza sonrası sürücü, otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GS 1006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan bariyere vurarak aydınlatma direğine çarptı. Bu sırada savrulan otomobil, kontrolden çıkarak alt yola düştü. Kaza sonrası araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü, otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araçta ve çevresinde inceleme yaparken, otomobil çekici ile kaza yerinden kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.