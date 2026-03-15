Pendik'te Silah Ticareti Operasyonu

İstanbul'un Pendik ilçesinde silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batı Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı tespit edilen bir binaya operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 44 tabanca, 44 şarjör ve 7 silah gövdesi ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
