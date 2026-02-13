Pendik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 28 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Pendik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 28 Yıl Hapis Talebi

13.02.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada iş insanı Aykut Karagöz öldü.

Esra GÜNTEPE/ - Pendik'te iş insanı Aykut Karagöz (45)'ün, Hamza Karaman (37) ile alacak verecek meselesi nedeniyle yaşadığı silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Hamza Karaman hakkında müebbet hapis talep edilirken hayatını kaybeden Karagöz'e yardım ettiği belirlenen Ersin Altay hakkında ise 28 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 10 Haziran 2025'te saat 17.00 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Hamza Karaman, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı olan iş insanı Aykut Karagöz'ün sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katındaki ofisine geldi. Önce kısa süre konuşan ikili arasında daha sonra Aykut Karagöz'ün silah çıkartması taraflar arasında silahlı kavgaya dönüşmesine neden oldu. Çıkan arbedede Karagöz, Karaman'ı omzundan vurarak yaraladı. Devam eden kavgada silahı Karagöz'ün elinden alan Hamza Karaman, Karagöz'e ateş etti. Yaşanan olayda 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan ayağından ve omuzundan yaralanan Hamza Karaman, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, bacak ve kalça kısmından vurulan ve ağır yaralı olan Aykut Karagöz de çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda, Hamza Karaman'ı ofis içerisinde zorla tutan şüpheliler gözaltına alındı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN İDDİANAME DÜZENLENDİ

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Silahlı tartışma sonucu iş adamı Aykut Karagöz'ü öldüren Hamza Karaman hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

ERSİN ATALAY'A 28 YILA KADAR HAPSİ İSTEMİ

Olay anında Hamza Karaman'ı iterek odadan çıkmasını engelleyen Ersin Altay'a, 'Kasten öldürme suçuna teşebbüs', 'Birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 28 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, olay günü Karagöz ile birlikte şüpheli Ersin Altay ve bazı kişiler iş yerinde bulunduğu, bir süre sonra Hamza Karaman ve beraberindeki kişilerin de iş yerine geldiği bildirildi. Tarafların yaklaşık 15-20 dakika görüştükleri, ardından bazı kişilerin iş yerinden ayrıldığı, içeride Aykut Karagöz ile Hamza Karaman'ın kaldığı ifade edildi. Şahısların bir süre sonra ofise geri döndüğü ve şüpheli Ersin Altay'ın yanında bulunan şahıslara el hareketleri ile sessiz olmalarını ifade ettiği aktarıldı. Altay'ın, ofisten çıkmak isteyen Hamza Karaman'ı geri iterek odaya soktuğu belirtildi. Aykut Karagöz'ün masasındaki çekmeceden iki tabanca çıkardığı, Hamza Karaman'a içeride kalmasını söylediği, sonrasında arbede başladığı ifade edildi. Çıkan tartışmada Karagöz'ün elindeki silahla ateş ederek Hamza Karaman'ı ayağından yaraladığı, olayın devamında karşılıklı silahların kullanıldığı aktarıldı. Mücadele sırasında tarafların yere düştüğü, silahlardan birinin el değiştirdiği ve ateş edilmesi sonucu Karagöz'ün vurulduğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporuna göre Karagöz'ün vücuduna bitişik atış mesafesinden tek mermi isabet ettiği, merminin iç organ ve büyük damar yaralanmasına neden olduğu, buna bağlı gelişen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Pendik, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 28 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Mahmut Tanal’dan Osman Gökçek’e hodri meydan ’’Teke tek kalsak...’’ Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e hodri meydan! ''Teke tek kalsak...''

14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:09
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 14:47:36. #7.11#
SON DAKİKA: Pendik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 28 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.