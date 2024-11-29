Pendik'teki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde İbrahim G, eşiyle kaçtığı iddia edilen Ali Z. ile karşılaştı.
İbrahim G'nin tabancayla açtığı ateşte Ali Z'nin yanı sıra olay yerinde bulunan Aydın T. de vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan Ali Z, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bacağından vurulan Aydın T'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheli İbrahim G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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