Pendik'te Silahlı Saldırıya İlişkin 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Pendik'te Silahlı Saldırıya İlişkin 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Pendik'te, silahla rastgele ateş açılması sonucu bir kişinin yaralanmasına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İlk başta beyaz araçtan ateş edildiği düşünülse de emniyet birimlerinin derinleştirdiği çalışmalarda lacivert renkli araçtan ateş edildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, daha önce tutuklanan bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

11.07.2024 18:29
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Pendik'te, silahla rastgele ateş açılması sonucu bir kişinin yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 Temmuz'da Velibaba Mahallesi'nde arkadaşıyla yürüyen 17 yaşındaki A.Y'nin bir araçtan silahla rastgele ateş açılması sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.

İlk incelemede tanık beyanlarına göre ateş edilen aracın beyaz renkli olduğunun belirlenmesi üzerine sürücüsü E.K'nin 4 Temmuz'da yakalandığı belirtilen açıklamada, zanlının ikametinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiği ve şüphelinin adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

Beyaz değil lacivert araçtan ateş edilmiş

Ancak emniyet birimlerinin çalışmalarını derinleştirmesi sonucu beyaz değil lacivert renkli araçtan silahla ateş edildiğinin belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada, kamera çalışmalarında lacivert renkli aracın yolcu koltuğunda oturan kişilerin elinde silah olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, lacivert aracın sürücüsü C.K. ve yolcu kısmındaki U.A. isimli şahıslar ile olay öncesi ve sonrası birlikte oldukları belirlenen A.T.S. ve E.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Şüpheli şahısların yapılan ikamet aramalarında, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahısların 4'ü de işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiş, daha önce yakalanan ve adli makamlarca tutuklanan E.K. isimli şahıs ise olayın aydınlatılarak gerçek şüphelilerin yakalanması sonucu adli makamlarca serbest bırakılmıştır."

Kaynak: AA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Silahlı Saldırıya İlişkin 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Silahlı Saldırıya İlişkin 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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