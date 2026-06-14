Pendik'te Su Kanalında Ceset Bulundu

Pendik'te su kanalında bir erkeğe ait ceset bulundu.
Harmandere Mahallesi Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu'ndaki su kanalında ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu cesedin orta yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
Ceset, kimlik ve ölüm nedeni tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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