Pendik'te Su Kanalında Ceset Bulundu - Son Dakika
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Pendik'te Su Kanalında Ceset Bulundu

14.06.2026 16:57
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Harmandere Mahallesi'nde bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yeri incelemesi yapıldı.

Pendik'te su kanalında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Harmandere Mahallesi Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu'ndaki su kanalında ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu cesedin orta yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Ceset, kimlik ve ölüm nedeni tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Pendik, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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