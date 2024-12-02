Pendik'te Taciz Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika
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Pendik'te Taciz Davasında Tahliye Kararı

Pendik'teki taciz ve kavga davasında sanık Ömer Demir tahliye edildi, duruşma ertelendi.

02.12.2024 16:21
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Pendik'te börekçi çalışanının sipariş götürdüğü kadına mesaj atarak taciz ettiği iddiası üzerine çıkan kavgaya ilişkin davada tahliye kararı verildi.

Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ömer Demir cezaevinden getirildi. Müşteki sanıklar Uğur B. ve İbrahim Demir, müşteki Burçin B. ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ömer Demir'in avukatı Atakan Şahin, müvekkilinin suç geçmişinin olmadığını belirterek, müvekkilin eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını ya da haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini savundu.

Müşteki sanık Uğur B. şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Ömer Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, suçun vasıf ve mahiyeti, yasada ön görülen cezanın miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, Demir'in tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 Eylül'de börekçide yaşanan kavgaya ilişkin hazırlanan iddianamede, kavga öncesi İbrahim Demir'in Burçin B'nin cep telefonuna taciz içerikli mesaj gönderdiği, iş yerine giden Uğur B'nin de eline aldığı peçetelikle İbrahim Demir'e vurup basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaraladığı anlatılıyor.

Taraflar arasında çıkan tartışmada Ömer Demir'in bıçakla Uğur B'ye saldırdığı, akabinde İbrahim Demir ile ağabeyinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, tekme ve yumruklarla Uğur B'yi darbettikleri ifade ediliyor.

İddianamede, müşteki şüpheli İbrahim Demir'in "silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması, müşteki şüpheli Uğur B'nin de "haksız tahrik altında silahla kasten basit yaralama" suçundan 2 aydan 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, tutuklu Ömer Demir'in ise "silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "hakaret" suçundan da 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar olmak üzere toplamda 2 yıl 9 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapsi talep ediliyor.

"Cinsel taciz" kararı

Öte yandan, taciz ve kavgaya ilişkin iki ayrı dava açılmış, Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi "posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan sanık İbrahim Demir'i 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırmıştı.

Kaynak: AA

Ömer Demir, 3-sayfa, Pendik, Güncel, Kavga, Hukuk, Suç, Son Dakika

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